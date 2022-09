Benard: “J.C. Ramírez será el primer abridor de Nicaragua en el Pre-Clásico”.

La selección de béisbol de Nicaragua partió este miércoles rumbo a Panamá, para participar en el Preclásico mundial de béisbol. Este torneo dará dos cupos para el clásico a realizarse el próximo año.

J.C. Ramírez: “La responsabilidad del primer partido es mía, pero somos un equipo”.

El manager de la selección nacional y ex jugador de grandes ligas Marvin Benard, anunció al también ex grandes ligas Juan Carlos Ramírez para abrir el primer partido de Nicaragua en el Preclásico el sábado (11 am hora de Nicaragua), el rival saldrá del ganador entre Brasil y Nueva Zelanda, que jugaran el viernes.

“Para el primer partido irá Juan Carlos Ramírez, y después juego a juego, no me gusta pensar en mañana cuando hay que pensar en el hoy. Ramírez será el primer abridor de Nicaragua en el Preclásico”, recalcó el manager de la selección nacional Benard.

“El equipo me gusta, somos rápido y de buena defensa. La clave de nosotros será el picheo y la defensa”, destacó el ex grandes ligas.

Juan Carlos Ramírez debutó en las mayores con los Filis de filadelfia en el 2013, pasó en el 2015 a Arizona, posteriormente jugo en los marineros de Seattle, Rojos de Cincinnati y los Angelinos de Los Ángeles, hasta el 2019. El capitalino logro un record de 15-19 en ganados y perdidos, durante 288.1 inning de labor permitió 151 carreras limpias para una efectividad de 4.71, además poncho a 204 rivales y regalo 105 bases por bolas, permitió 46 cuadrangulares.

Este año (2022) milito con los Gemelos de Minnesota en la categoría AAA, pero termino quedando fuera en agosto.