Barca – Juve el partido más atractivo en Champions

Los comandados por Lionel Messi visitarán el Juventus Stadium con la misión de sacar un buen resultado ante la Juve, que afronta el partido más atractivo de la jornada sin su estrella Cristiano Ronaldo.

El Barcelona en la primera jornada del grupo G, goleó 5-1 al Ferencváros, en tanto la Juventus viene de superar al Dinamo de Kiev 2-0, el partido entre ambos clubes se disputará a las 2 p.m. hora de Nicaragua.

Ambos equipos llegan a este partido con bajas en sus planteles, por el barça Marc André Ter Stegen, Samuel Umtiti, y Philippe Coutinho no estarán en el partido por lesión, en tanto Gerard Piqué se perderá el encuentro por la expulsión sufrida en el partido ante el Ferencváros.

La Juventus no contará con Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt, Alexsandro y Cristiano Ronaldo.

Los partidos más importantes de la jornada en Champions son entre el Sevilla vs Rennes, Borussia Dortmund vs Zenit, Manchester United vs Leipzig, Club Bruja vs Lazio, todos los partidos a las 2 p.m. hora de Nicaragua.