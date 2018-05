Avión de carga militar se estrella en Georgia, Estados Unidos

Un avión de carga militar C-130 se estrelló la mañana de este miércoles en la intersección de dos carreteras en Savannah, Georgia, EEUU, según los reportes de medios locales.

Los videos que circulan en las redes sociales muestran una ambulancia llegando a la escena en medio de los escombros sobre la carretera y una densa columna de humo que asciende hacia la atmósfera.

Se presume que dos personas fallecieron en este accidente pero estas cifras no han sido confirmadas oficialmente.

La aeronave pertenecia al escuadrón aéreo 165vo de la Guardia Nacional estadounidense y se estrelló este miércoles a las 11:30 de la mañana.

