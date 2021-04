Avanza Programa de Vacunación Voluntaria contra COVID-19 en Nicaragua

Satisfacción y entusiasmo siguen mostrando los pacientes del programa de Vacunación Voluntaria contra la Covid 19 en Nicaragua, así lo manifestó la doctora Carolina Dávila, Asesora para Asuntos del Silais-Managua, durante un recorrido que realizó este miércoles en el hospital Alemán Nicaragüense.

Dávila recordó que por orientaciones del Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidente Rosario Murillo, la vacunación es gratis y el requisito principal es ser mayor de 60 años con enfermedades crónicos.

La doctora indicó que las personas son previamente visitadas y se ponen al tanto del programa de vacunación, para que acudan de forma voluntaria.

Al llegar a la unidad hospitalaria se les realiza un pre chequeo, luego son llamados ordenadamente para aplicar la vacuna, y posteriormente se dejan 30 minutos en observación para visualizar si hay alguna reacción.

La servidor pública agregó que desde el 2 de marzo, que inició el programa, no hay registros de alguna alteración que haya sufrido los pacientes por lo que estamos contentos que vamos avanzando exitosamente.

Finalmente manifestó que no debemos de bajar la guardia y aunque los pacientes sean vacunados eso no quiere decir que no les puede dar el virus; por eso es vital seguir atendiendo las medidas de bioseguridad, mascarilla, alcohol gel y el lavado constante de las manos.

Este miércoles además del hospital Alemán Nicaraguense los otros puntos de vacunación fueron el Policlínico Morazán, elHospital Bertha Calderón y el Centro de Salud Francisco Buitrago.