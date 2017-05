Arrestan a hombre por asesinar a 8 personas en Mississippi

El ciudadano Cory Godbolt fue arrestado este domingo por ser el principal sospechoso de una serie de tiroteos donde perdieron la vida 8 personas, incluyendo un policía de Mississippi.

Las balaceras ocurrieron la noche del sábado en tres viviendas del condado de Lincoln. Se presume que el hombre huía de la policía.

El hombre entre balbuceos logró decir “Me quedé sin balas… Suicidio a manos de la policía, esa era mi intención. No estoy apto para vivir, no después de lo que hice”, agrega.

Suspect tells me Lincoln Co. deputy was just in the way, and after all this he meant to commit suicide by cop. pic.twitter.com/ZebieSQkdR

— Therese Apel (@TRex21) May 28, 2017