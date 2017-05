Ariana Grande regresa a EUA tras atentado en su concierto en Manchester

La cantante estadounidense Ariana Grande, que se declaró “destrozada” por el sangriento atentado terrorista perpetrado cuando finalizaba un concierto en un estadio de Manchester (Reino Unido), regresó hoy a su hogar en Boca Ratón (Florida, EUA), informó un medio especializado en la farándula.

De acuerdo con el sitio ENews, Ariana Grande, de 23 años, llegó el martes por la mañana en un avión privado, perteneciente a Taylor Swift, a Boca Ratón, ciudad en el sur de Florida, acompañada de su madre, Joan Grande. En el aeropuerto local la esperaba su novio, el rapero estadounidense Mac Miller.

“Cuando Ariana bajó del avión, Mac la recibió en la pista con un largo abrazo seguido de un beso”, señaló la publicación.

La pareja tuvo un emotivo encuentro y hablaron durante pocos minutos antes se subir a un vehículo, reseñó ENews.

Even in tragedy, love wins. First photos surface of @ArianaGrande landing in FLA after yesterday's tragedy in #Manchester pic.twitter.com/FGyDyv8Hdr

— Adam Bomb™ (@adambombshow) May 23, 2017