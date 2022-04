Elías De Souza, es un argentino de 32 años, que se ha viralizado en redes sociales luego que afirmara que ha recibido amenazas de muerte por “ser muy guapo” y tener suerte con las mujeres.

“Las chicas me quieren, me aman, y los tipos me tienen bronca exactamente por eso”

La historia de De Souza, quien reside en San Vicente, en Misiones, se viralizó luego de que diera una entrevista a un medio local, donde hizo su denuncia a la vez que aseguró que tiene que andar cuidándose las espaldas.