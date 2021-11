Argentina: La esconde bajo la cama tras golpearla y creer que la había matado

Una mujer de 27 años fue brutalmente agredida por su ex pareja, quien también es el padre de dos de sus hijos, en Santa Fe, Argentina. El sujeto, quien atacó a golpes a la víctima, creyó que la había matado y procedió a envolverla en una sábana y a esconderla debajo de la cama.

Según consigna La Capital de Argentina, el agresor —Juan José B.— violó la orden de restricción impuesta en su contra tras las denuncias de la mujer por violencia intrafamiliar en Argentina y se dirigió hasta la vivienda de la víctima, donde ella vive junto a sus hijos de dos, seis y 12 años, y con su abuela de 90.

La mujer argentina—identificada como María José— señaló que durante la mañana del pasado miércoles el sujeto «pasó por mi casa para buscar unas chapas y se llevó mi moto. A la tarde, cuando volví de trabajar, fui a buscarla. Cuando llegué a la casa estaba con una mujer. Yo no dije nada y me fui. No discutimos ni nada, me fui”.

Más tarde, el agresor se dirigió al domicilio de la víctima y la golpeó en reiteradas ocasiones en la cabeza y rostro.