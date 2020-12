Apuñalan a Tiago Ramos, novio de la mamá de Neymar

Tiago Ramos, el novio intermitente de Nadine Goncalves, madre de Neymar, fue apuñalado en su viaje a Cancún.

Apuñalan a novio de la mamá de Neymar

Pese a que el delantero del Paris Saint Germain se mantiene concentrado preparándose para el encuentro de este martes ante el Istanbul BB de la Champions League, su familia sigue dando que hablar.

En una relación con muchas idas y venidas, Tiago y Nadine se enrumbaron a México la semana pasada después de que la madre de Neymar le diese una segunda oportunidad a su relación, yéndose de vacaciones a un resort.

«Casi muero por algo que no hice. Llegué al restaurante y pedí un plato de carne. No sé qué pasó. No hice nada, pero no me dejaron quedarme. Había tres hombres y uno me apuñaló», dijo a través de su Instagram.

No hay informaciones acerca de si ha acudido a la policía para denunciar el ataque o si ha requerido de ayuda hospitalaria, pero el joven sí aseguró que «esto no se quedará aquí», prometiendo venganza: «Tengo el número de la persona que hizo esto y voy a regresar a México», añadió.