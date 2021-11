Anuncian restricciones para las elecciones del 7 de noviembre

Los Magistrado del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE) anunciaron las prohibiciones que se han decretado para garantizar la tranquilidad de las familias durante su ejercicio cívico del próximo domingo 7 de noviembre.

La Magistrada Alma Nubia Baltodano precisó que NO se puede ingresar al centro de votación en estado de ebriedad ni con propaganda de ningún partido político; y no se puede portar armas blancas o de fuego.

No se puede votar en otro centro de votación que no sea el que ya se registró el ciudadano previamente. No se admite votar con fotocopia de cédula de identidad o documento supletorio.

La autoridad electoral recordó que la Asamblea Nacional aprobó una ley especial que permite votar con cédula vencida, pero solamente para el ejercicio del voto y con la cédula original.

No se puede votar con testigos en ningún caso. No se debe permitir actividades que puedan impedir el proceso de votación, alborotos y uso de celulares dentro de la JRV, a excepción de los periodistas que serán regulados.

Éste domingo fueron juramentados los 80 mil 754 miembros de las Juntas Receptoras de Votos, propuestos por los partidos políticos participantes en la contienda electoral, de las 13 mil 459 propietarios y suplentes, para un total de 40 mil 377 mujeres y 40 mil 377 hombres.