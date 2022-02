Anulan el juicio por violación de Thelma Fardin contra Juan Darthés en Brasil

La actriz argentina Thelma Fardin denunció en un video publicado a través de sus redes sociales que el juicio que entabló contra el actor Juan Darthés fue anulado por tres magistrados de Brasil.

Thelma Fardin denuncio que anularon el juicio contra Juan Darthés en Brasil

Ella denunció públicamente a Juan hace 3 años, quien la ultrajó cuando ella tenía 16 años de edad y el 45 durante la gira denominada “Patito Feo” en Nicaragua.

Luego de denuncia y un pedido de captura Dhartés se fugó de Argentina y se escapó a su país natal Brasil en el año2019. Allí vive oficialmente desde entonces, y es donde se lleva a cabo el juicio.

Sin embargo el Tribunal Superior brasileño anuló el juicio contra Darthés, alegando que no tienen jurisdicción para llevar adelante el caso.

“Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos. El mensaje hoy es la impunidad, porque viajé a Nicaragua y ahí dijeron que había que juzgarlo. Después, este tipo se fue prófugo a Brasil, donde dijeron que tenían jurisdicción para juzgarlo”, alegó la actriz en su publicación.

“Después de que la Justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos. Eso significa un nivel de revictimización violento. ¿Todo lo que hice entonces fue para nada, para que hoy tres tipos digan: No, no hay jurisdicción, cuando un juez ya se había expedido sobre el tema?”, se cuestionó Thelma.

“Sabíamos que nos íbamos a encontrar con piedras en el camino, pero no así de raras. (…) Hasta qué punto llega el poder y la influencia para que sobre un juicio que ya estaba iniciado y en su etapa final… evidentemente no quieren que se juzgue”, dijo muy indignada.

Este no es el final. Nos queda la Corte Suprema … Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia federal, iremos a la Justicia local. También expresó “Vamos a seguir insistiendo para que nos escuchen. No se termina acá. Estoy cansada, pero no estoy vencida”.