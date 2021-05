El cantante brasileño murió al caer del quinto piso de un hotel en el barrio de Barra de Tijuca, al oeste de Río de Janeiro, en Brasil.

Amigo de Neymar muere al caer de un quinto piso en Brasil

Al parecer el hombre de 23 años, se lanzó a una piscina, pero su cabeza pegó en el borde y sufrió un trauma mortal.

Aunque el artista fue trasladado a un centro hospitalario, las lesiones eran muy graves y falleció.

Hace apenas dos semanas Kevin se había casado con la abogada Deolane Bezerra, en una playa mexicana. La mujer le dedicó unas palabras a través de redes sociales.

“23 años para ser feliz y este no es un comienzo justo. ¡No lo es!“, dice la publicación de la viuda.

Otro que está muy afectado por la muerte del cantante es el jugador del Paris Saint Geimain (PSG), Neymar, quien dijo que no podía creerlo.

“No me lo puedo creer, 23 años… juro que no sé qué decir. Solo agradecerte el cariño hacia mí, tus fotos, tatuajes, botas. Teníamos pensado encontrarnos ahora en mis vacaciones pero lamentablemente no podremos. Pero tengo la certeza de que aún así te abrazaré y te agradeceré la confianza en mí, en la persona que soy. Descansa en paz mi chico”, escribió el deportista, que cambió su foto de perfil por un lazo negro.