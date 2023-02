Álvaro Acevedo de Rivas fue el mejor bateador en el inicio del Pomares 2023

El pelotero del Frente Sur-Rivas Álvaro Acevedo conectó 9 imparables en 13 turnos y fue el mejor en el arranque del torneo German Pomares 2023. El sureño tuvo un promedio de 692 puntos, para colocarse al frente de los bateadores.

Acevedo anotó tres carreras, par de dobles, empujó tres, no recibió bases por bolas y se ponchó en una ocasión. El sub líder de los bateadores es Haxel Carrasco de Estelí con promedio de 636 (11-7), William Solís de Estelí 625, Nolan Cruz de Estelí y Scott Patterson de Las Minas tienen 600 puntos cada uno.

En carreras empujadas, el líder es Raaley Olivas de Madriz, quien empujo siete ante el picheo de los Toros de Chontales, Acner Olivas de León empujo seis ante Rio San Juan.

En cuadrangulares, Sheylon Putchie de Zelaya Central, Raaley Olivas López de Madriz y Sandy Bermúdez de Chontales, pegaron dos cuadrangulares cada uno.

En ponches, Ernesto Glasgon poncho a diez en ocho entradas con la Costa Caribe Norte, Francisco Oporta con Zelaya Central receto nueve ponches.

El costeño Glasgon lanzó ocho entradas de la Costa Norte, Wilder rayo de los Indígenas de Matagalpa lanzó 7.1 entradas en relevo.

Las series del próximo fin de semana (25-26 de febrero) serán las siguientes

El campeón Indios del Bóer ante Masaya, Las Minas vs Costa Caribe Norte, Zelaya Central ante Rio San Juan, los Tiburones de Granada vs Brumas de Jinotega, los Productores de Boaco ante los Tigres de Chinandega, la Costa Caribe Sur se enfrentará a los Toros de Chontales, los Cafeteros de Carazo ante Estelí, los Indígenas de Matagalpa ante Madriz, el Frente Sur-Rivas vs Leones de León y Nueva Segovia ante los Dantos.