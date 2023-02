Álvarez, se negó a acatar la decisión del Estado nicaragüense

El Presidente de la República Comandante Daniel Ortega, en su comunicación con las familias nicaragüenses sobre la Decisión Soberana, de Dignidad y Decoro Nacional, que se ha tomado privilegiando el Interés Supremo de la Patria, explicó que Rolando Álvarez no fue deportado del territorio nacional porque «sencillamente se negó a acatar la decisión de las autoridades nicaragüenses, del Estado nicaragüense».

«Vamos a hablar del personaje, Álvarez, bueno, cuando él está haciendo la fila y ya llega a las gradas del avión, a la entrada ya para que pase, entonces empieza a decir que él no se va, que primero tendría que hablar con los obispos, reunirse con los obispos y exige una reunión con los obispos, cosa absurda si lo que hay es una decisión del Estado nicaragüense, que no la puede cuestionar él como nicaragüense, no la puede cuestionar, cuántos sacerdotes, cuántos curas, cuántos obispos, cuántos cardenales han sido juzgados y están siendo juzgados, y metidos en las cárceles en el mundo, en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, son escándalos pavorosos por todos los crímenes que cometen, sacerdotes, obispos, cardenales y hay una guerra intestina donde incluso agreden al Papa, alguno de ellos, lo insultan, lo agreden, pero ahí a nadie se le ocurre decir a los Estados Unidos, ve quiero hablar con los obispos, porque me quieren echar preso y los meten presos, los juzgan y luego los condenan y son caso que está ahí por todos lados», mencionó.

El Comandante dijo que «yo no sé qué piensa este señor, que frente a una decisión del Estado nicaragüense, dice que él no acata, una resolución de un tribunal de justicia del Estado nicaragüense que lo está mandando a irse del país, dice que no acata y que quiere reunirse con los obispos y como ya estaban en el avión varios sacerdotes, que habían pasado tranquilamente, habían subido y ya estaban en los Estados Unidos, entonces dice que para poder él irse, que le llamen a todos los sacerdotes porque él tenía que hablar con ellos, que se bajen del avión para que hablen con él y que lleguen los obispos también para hablar con él».

«Y total, no podíamos porque eso si no lo permitían en el acuerdo no permitían la autoridades norteamericanas, montar a la fuerza al que no quisiera irse a los Estados Unidos, no podíamos montar a la fuerza si fuese una deportación no hay problema porque la que la hace es el Estado nicaragüense, entonces sencillamente si él no quiere montarse en el avión se le monta en el avión y se le pone las esposas y va así a donde tiene que llegar, pero cómo ellos explicaron que no podían aceptar al que no quisieran entonces el señor no quiso, entonces bueno, vuelta para atrás», aseguró.

Explicó que «a él se le había tratado de una manera increíble como a ningún prisionero en la historia de este país, yo estuve 7 años y un mes preso y nunca conocí la historia de un prisionero que lo hubiesen tratado de esa manera como se trataba a este señor, bueno, ahora está en la cárcel modelo, si él es un hombre común y corriente, el hábito no hace al monje, bien lo sabemos, y ahí lo que tenemos son comportamientos de soberbia, de quien se considera ya el jefe de la iglesia en Nicaragua, el líder de la iglesia latinoamericana y está a punto de pensar en optar en ocupar el cargo de su santidad el Papa, está desquiciado, eso tendrán que determinarlo ya, uno las autoridades judiciales que están lógicamente a fondo ya con el caso de este señor y las autoridades médicas que tendrán también que atenderlo porque ahora que llegó a la modelo, llegó el que era un energúmeno».

El Presidente Daniel Ortega se refirió a los 11 reos que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial, todos religiosos, quienes al igual que los otros terroristas abordaron el avión hacia Estados Unidos sin objeción alguna.

“Benito Enrique Martínez Gamboa, sacerdote no hizo alboroto y se montó en el avión y ahora está en Estados Unidos, Raúl Antonio Vega Gonzalez, diácono, Sariel Antonio Ugarrios Cano, sacerdote, Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez, sacerdote, Oscar Danilo Benavides Dávila, sacerdote, Sergio José Cárdenas Flores, un religioso laico, también se montó en el avión, José Luis Díaz Cruz, sacerdote, Melkin Antonio Centeno Sequeira, seminarista, Drawin Leiva Mendoza, seminarista, Manuel Antonio Obando Cortedano, religioso laico y Wilberto Antonio Mejía, laico, también se montó en el avión. 11 entre sacerdotes, religiosos y laicos comunitarios, todos ellos se montaron en el avión, se fueron en el avión”, refirió.

Así mismo, el Comandante Daniel mencionó que hay 2 sacerdotes detenidos en el país, quienes cometieron delitos comunes y tendrán que enfrentar la justicia nicaragüense, así mismo, se refirió al sacerdote Rolando Álvarez.

“Uno es Álvarez, no quiso acatar lo que manda la ley, lo que manda el estado nicaragüense y luego están 2 sacerdotes que están detenidos uno, de Boaco, que tiene acusaciones por violación a niña de 13 años, es boaqueño, lo acusó la familia de la niña, esto no tiene nada de política, simplemente es un delito común y está en el Sistema Penitenciario de Tipitapa Jorge Navarro”, dijo.

“El otro sacerdote que está detenido es de Nandaime, el delito de él es lesiones y violencia física y psicológica, ustedes deben recordar este caso, que apareció con un machete, no es nada de política, simplemente salió con el machete agrediendo, peleando con una mujer, son los únicos que están detenidos, estos 2 por delitos comunes y el otro por terrorista, el obispo, por terrorista”, añadió.

El Presidente de Nicaragua reafirmó que esta es una manera clara de mostrar a las familias nicaragüenses cómo se desarrollaron los hechos ocurridos en el país y a través de los cuales se está garantizando la paz en Nicaragua.

“De esa manera queremos aclarar cómo acontecieron estos hechos que llevaron a poner en los Estados Unidos a 222 de los que llamaban presos políticos, ya están allá, ya los recibieron en el aeropuerto allá en los Estados Unidos, ya los están atendiendo, están muy contentos, vi unas tomas ahí por la televisión colombiana”, expresó.

Así mismo, el Comandante Ortega envió un mensaje claro y contundente al pueblo, enfatizando que la dignidad de una nación no es negociable.

“Esto no es nada más que un mensaje, un mensaje para la paz, para la estabilidad, para que el pueblo nicaragüense este convencido que todo lo que hacemos es para asegurar la paz y de parte del gobierno de los Estados Unidos, como les decía, no hemos pedido absolutamente nada, esto no es un trueque, esto no es un te doy esto y me das aquello”, expresó.

“Esto es un asunto de principios, de dignidad y que lo que hace es confirmar que están retornando a un país que es el que los ha utilizado, sus gobernantes, no el pueblo norteamericano, los han utilizado para sembrar el terror, la muerte, la destrucción aquí en Nicaragua, eso es lo que queda bien claro, esa es la lección que tenemos que aprender los nicaragüenses y darle gracias a Dios, porque yo realmente no creía, escuchaba que la Rosario se estaba comunicando, pero yo decía, mientras no vea el avión aquí no podemos pensar», dijo.