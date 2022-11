El actor Alec Baldwin ha demandado al la jefa de armas y a otras tres personas relacionadas con la película “Rust” después de que le dieran una pistola cargada en el set que se disparó el año pasado, matando a la directora de fotografía.

Alec Baldwin denunció a 4 cuatro miembros del equipo de Rust por la muerte de Halyna Hutchins

Baldwin alega en la demanda que el disparo fue causado por la negligencia de Hannah Gutierrez-Reed, que estaba a cargo de las armas y la munición en el plató; el ayudante de dirección Dave Halls, que entregó el arma a Baldwin y dijo que era segura; Sarah Zachry, que estaba a cargo del atrezzo; y Seth Kenney, que suministraba las armas y la munición en el plató y ayudaba a la armadora.

Baldwin, que fue demandado tras el tiroteo, “busca limpiar su nombre” y hacer que los acusados “respondan por su mala conducta”, según la contrademanda presentada el viernes en el Tribunal Superior de Los Ángeles por el abogado del actor, Luke Nikas.

“Esta tragedia ocurrió porque las balas vivas fueron entregadas en el set y cargadas en la pistola, Gutiérrez-Reed no revisó las balas o la pistola cuidadosamente, Halls no revisó la pistola cuidadosamente y sin embargo anunció que el arma era segura antes de entregársela a Baldwin, y Zachry no reveló que Gutiérrez-Reed había estado actuando imprudentemente fuera del set y que era un riesgo para la seguridad de los que la rodeaban”, escribió Nikas.

En octubre de 2021, Baldwin estaba dentro de un edificio de la iglesia en el rancho Bonanza Creek en Santa Fe, N.M., practicando el amartillado de la pistola cuando se disparó, matando a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hiriendo al director Joel Souza. No está claro por qué tenía munición real.

Un médico forense de Nuevo México dictaminó que la forma de muerte de Hutchins fue un accidente tras recibir un disparo en el pecho. Un informe del FBI sugirió que el arma no podía haberse disparado sin que se hubiera apretado el gatillo. Video Más Dramático Del Set De Tras El Disparo