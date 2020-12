Alcaldía de Managua y China-Taiwán entregan vivienda digna No. 353

Gracias a Dios y al Gobierno Sandinista le da doña Rina Rodríguez, protagonista de la Vivienda Digna número 353 que la Alcaldía de Managua entregó este martes gracias al apoyo de China-Taiwán en el barrio Cenor, ubicado en el distrito Cinco de la capital.

“Una noche colapsó la casa, me auxiliaron y al día siguiente me dieron la sorpresa que mi casa digna era una realidad, hoy que la tenemos me siento feliz porque pasaré una Navidad y Año Nuevo en una casa linda, el mejor regalo que podemos recibir”, dijo doña Rina.

-Publicidad-

En esta ocasión, se entregó la vivienda número 353, avance que es celebrado por los hermanos de Taiwán, que han sido una pieza clave en la restitución de derechos a las familias con necesidades de una vivienda.

Jennifer Porras, Secretaria del Concejo Municipal, manifestó que las viviendas han sido entregadas a familias afectadas por desastres naturales y por el mal estado de las mismas, lo que ha permitido garantizar una mejor calidad de vida a las familias protagonistas.