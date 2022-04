Al ritmo de la cumbia Gustavo Leytón da la bienvenida al verano en el Puerto Salvador Allende

Centenares de nicaragüenses sudaron la gota gorda la noche de este domingo al ritmo del Rey del Chinamo Gustavo Leytón, en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende, en Managua, dando así la bienvenida al verano 2022.

En el concierto brindado por el Rey del Chinamo, Gustavo Leytón, no podía faltar una Reina, la Reina del Sabor de Costa Rica, Yoko G The Queen Of Flaver, quien también puso bailar cachete con cachete y pechito con pechito a los asistentes.

“Venimos a representar nuestro sabor, nuestra música, nuestro baile, que es pura vida y esperamos que mi música les haya agradado que es un estilo de cumbia urbana”, dijo Yoko G en medio de su presentación.

Durante dos horas, las familias asistentes bailaron al ritmo de cumbia pinolera y costarricense. Además de participar en los diferentes concursos en los que ganaron dinero en efectivo y fabulosos premios.

El Rey del Chinamo, Gustavo Leytón agradeció al público por los aplausos y señaló que con este concierto dan apertura del verano en el Puerto Salvador Allende.

“En Nicaragua tenemos la alegría de vivir en paz, con un gobierno que nos garantiza tranquilidad y progreso”, dijo Leytón al público.