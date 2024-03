Aitana y Sebastián Yatra juntos de nuevo

Los cantantes Aitana y Sebastián Yatra pusieron fin a su historia de amor el pasado mes de noviembre, después de casi un año de discreto romance, nuevamente fueron vistos juntos.

Aitana de 24 años y Sebastián Yatra 29 años pusieron fin a su relación hace más de tres meses. La pareja finalizó su romance casi un año después de que se hiciera público. El secretismo caracterizó su historia de amor, ya que apenas aparecieron juntos públicamente y rechazaron responder a las preguntas de los medios de comunicación.

“Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida.

En este momento, los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino. La quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año”, confesó Yatra en el canal mexicano Telediario, confirmando así la ruptura.

Por su parte, Aitana se limitó a aclarar que “Sebastián siempre ha sido de mis mejores amigos, es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo y eso es lo que yo os voy a decir”. No obstante, la cantante se derrumbó en un concierto en Colombia durante su gira Alpha días antes de hacerse pública la ruptura. “Hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, porque hay días que estoy bien y hay días que estoy mejor”, aseguró.

Desde entonces, nunca se les había vuelto a ver juntos y han sido varias las parejas que se le han atribuido a Aitana y Vogrincic, protagonista de La sociedad de la nieve, hasta el cantante Rels B. Sin embargo, la artista catalana no ha confirmado ni desmentido nada sobre su vida personal desde la ruptura con Yatra.