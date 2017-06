Adolescente granadina deja carta a sus padres y escapa con “Milton”

Deprimido y angustiado se encuentra Gustavo Medrano Alfaro, de 49 años, porque su hija Juana Medrano López, de 16, se fue de su casa para irse con su novio Milton Zuniga Larios, de 19.

Gustavo dijo a las autoridades policiales que el lunes la adolescente disque iba para la escuela a las 7 de la mañana pero su padre se enteró que no fue así, pues no llego ni a la escuela ni tampoco regreso a su casa ubicada en el barrio Las Camelitas, en Granada

Los padres buscaron entre las pertenencias de la muchacha y encontraron una carta la cual decía: “Mamá, papá, he decido irme con mi novio a otro lugar y ser feliz, ya que ustedes no me lo aceptan, no se preocupen que Milton me cuidara bien”.

Su padre está muy preocupado porque su hija es menor de edad y lo único que quiere es lo mejor para Juanita pues Milton es un desocupado que no estudia, ni trabaja.

Las autoridades policiales visitaron la casa de Milton Zuniga y según sus familiares también escapo de la casa para irse con Juanita.

El desesperada padre ruega a Juanita que reflexione y regrese pronto a casa.