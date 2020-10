Adolescente de 17 años rompe el récord Guinness de las piernas más largas del mundo

Adolescente estadounidense bate el Récord Guinness de las piernas más largas del mundo

Una adolescente de 17 años de Texas, Estados Unidos, ha batido dos récords mundiales gracias a sus largas piernas. Maci Currin fue certificada por Guinness World Records por tener las piernas más largas del mundo (mujeres) y las piernas más largas de un adolescente.

-Publicidad-

Así informó este 6 de octubre el portal británico Metro. La joven de 17 años, oriunda de Cedar Park, Texas, mide 1.82 metros de alto. Según Guinness World Records , la pierna izquierda de Currin mide 1.35 cm, mientras que su pierna derecha mide 1.34 cm.

La adolescente desplazó a Ekaterina Lisina del primer lugar del récord mundial Guinness de piernas femeninas más largas, agregó Metro.

Currin dice que ser la más alta de su familia y tener piernas largas tiene ventajas y desventajas. «Nunca me acosaron por mis piernas… me acosaron porque era más alta que todos. Alrededor del segundo año dejó de importarme lo que la gente pensara de mí y una vez que dejé de preocuparme, nada me afectó», agregó.

La adolescente dice que se dio cuenta de que sus piernas eran más largas que el promedio en 2018 mientras buscaba un par de leggings. No pudo encontrar nada que le quedara bien y luego alguien le preguntó si quería un par de leggings personalizados.