Adhara Pérez la brillante niña mexicana que ya es una ingeniera

La niña mexicana Adhara Pérez de tan sólo 10 años de edad ha sorprendido al mundo por poseer un coeficiente intelectual de 162, superior al del científico Albert Einstein y el físico Stephen Hawking.

Por si fuera poco, y a su corta edad, ya se graduó de bachiller y posteriormente ingresó a la universidad estudiando dos carreras simultáneamente: Ingeniería en Matemáticas e Ingeniería Industrial y de Sistemas.

Tras completar sus estudios presenciales de bachillerato en el Instituto Tláhuac la niña se matriculó en dos carreras universitarias en línea: Ingeniería Industrial en Matemáticas en UNITEC, e Ingeniería en Sistemas por CNCI, donde recibió una beca completa.

Adhara expresó que uno de sus sueños es trabajar para la Agencia Espacial Estadounidense (NASA) y viajar tanto a La Luna como al Planeta Marte.

Una historia muy dura

La menor habita en un humilde condominio de la Ciudad de México. Su cuarto es de color rosa decorado con calcomanías de planetas y estrellas; junto a un póster de la NASA.

A los 3 años de edad le diagnosticaron espectro autista es decir síndrome de Asperger. Otros famosos que sufren esta condición son Steven Spielberg, Bill Gates y Greta Thunberg.

Ella tiene muy pocos amigos y pareciera que están en su propio mundo, que en su caso es el espacio, comentó su mamá Nallely Sánchez en una entrevista a Infobae México.

Una vez a los 4 años vi que Adhara estaba jugando en una casita y la encerraron. Y empezaron a llamarla ¡Rara, rara!, luego le comenzaron a pegar en la casita. Entonces yo dije, no quiero que sufra. Y ella me decía que no quería ir a la escuela, comentó su mamá.

El colmo de los colmos fue que una de sus profesoras le dijo a Nallely “Usted dé gracias si la niña tiene un oficio“, unas palabras que le calaron en el alma pero no evitaron que buscar un futuro mejor para ella.

Su vida en la escuela fue muy dura ya que sus compañeritos en pre-escolar la llamaban “rara”, sus maestros la aislaban del resto y la suspendían continuamente. Siempre en las obras de teatro le tocaba el papel del “árbol”.

Luego que su mamá la cambió de escuela en 6 ocasiones, su hija entro en depresión por lo que decidió que terminaría la primaria y la secundaria a distancia desde casa; y lo hizo en tiempo récord.

En el año 2019, Pérez fue elegida por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. A su lado se encontraba Carmen Félix, una Ingeniera y Científica Espacial mexicana a la que ella admira muchísimo.