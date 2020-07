Actriz de Silvana sin Lana enseña cicatriz tras reducirse los senos

Briggitte Bozzo, actriz de la exitosa telenovela Silvana sin lana, se recupera favorablemente de la cirugía de reducción de mamas a la que se sometió.

Silvana sin Lana

“Ya me siento un poco mejor. No estoy ahorita fajada ni nada porque metieron a lavar todo y ahorita me lo van a volver a poner. No puedo hacer muchos movimientos ni hacer movimientos bruscos pero ya me siento mucho mejor”, informó a sus fans.

La joven actriz de 18 años compartió un video a través de sus redes sociales en el que, además de agradecer todas las muestras de cariño recibidas y compartir cómo está llevando la recuperación, mostró la enorme cicatriz que le dejó la cirugía.

La actriz, que tiene cerca de 800 mil seguidores en Instagram, reconoció que el proceso de recuperación está siendo ‘un poco complicado’ y largo ya que le abrieron las tres capas de piel.

https://www.instagram.com/p/B_lW1r7pYvE/

“Voy cicatrizando bastante bien. Estoy haciendo todo lo que el doctor me ha dicho. Lleva su tiempo que la piel se cierre bien y cicatrice bien. Ahí voy”, expresó.