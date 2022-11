Actrices Salma Hayek y Anne Hathaway protagonizarán Seesaw Monster 

Las actrices Anne Hathaway y Salma Hayek aceptaron protagonizar la adaptación cinematográfica de la novela Seesaw Monster, de Kotaro Isaka, informó hoy la plataforma estadounidense Netflix, a cargo de la producción.

Según la empresa de entretenimiento y más popular sitio de streaming en internet, los detalles de la película son secretos, pero la describió como una comedia de acción que pondrá a las supuestas rivales en el filme a trabajar juntos.

Hayek protagonizó recientemente La casa de Gucci, El guardaespaldas de la esposa de Hitman y Eternals, de Marvel, el año pasado. La actriz mexicano-estadounidense interpretará un personaje en El gato con botas: el último deseo, este diciembre; y protagonizará junto a Channing Tatum El último baile del mágico Mike, en febrero.

Por su parte, Hathaway está en el elenco de Tiempo de Armagedón, actualmente en los cines, y a principios de este año interpretó a Rebekah Neumann en WeCrashed, de Apple TV+. En su lista incluye otros proyectos como la adaptación de la comedia romántica The Idea of You y los thrillers Eileen e Instinto de madre.