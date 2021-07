El actor Sammy Pérez, se encuentra en situación crítica de salud después de contagiarse de coronavirus, informaron allegados.

Actor de la Familia P. Luche está grave por coronavirus

Aunque su familia y amigos no pierden la esperanza, se proyecta un panorama malo para el artista.

De acuerdo con Erick de Paz, representante del actor, su condición es grave; actualmente está intubado y postrado boca abajo en la cama del hospital donde ha permanecido internado desde el viernes.

“Sammy está delicado. No puedo decir que está bien porque no es así. Lo aceptable de esto es que el doctor dice que se mantiene estable; en el parámetro de gravedad, Sammy sigue luchando, pero no ha presentado mejoría”, dijo De Paz.