Actor de la casa de papel y Élite, perdió su casa en voraz incendio

El actor Miguel Herrán, de 25 años, quién interpretó a Rio en La Casa de Papel, compartió en sus historias de Instagram de como se quemaba su casa. “Estaba dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de mi habitación”, dijo el actor.

Actor de la casa de papel y Élite, perdió su casa en incendio

En el video se ve que el lugar quedó en cenizas, por el momento se desconoce cuál fue la causa de este incidente y qué pudo provocar que se propagara de esta forma tan agresiva por todo el lugar.

“Gracias a todos, en especial a los bomberos de Ávila y a la seguridad de mi urbanización. Las pérdidas han sido materiales… y como dice un buen amigo mío, problemas del primer mundo…”, expresó en su red social el actor.