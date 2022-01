Actor Andrés García necesita con urgencia transfusión de sangre, familiares buscan donantes

El famoso actor mexicano Andrés García necesita con urgencia una transfusión de sangre tras contraer una delicada enfermedad en la médula espinal.

Actor Andres García necesita con urgencia transfusión de sangre, familiares buscan donantes

“Tiene un condición que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos, entonces ahorita está muy muy baja su hemoglobina y necesita esa transfusión para estabilizarse”, informó Margarita, esposa del artista.

Asimismo, contó que un doctor les está ayudando, pero debido a que el actor es del tipo de sangre O negativo se ha complicado encontrar un donante.

Por su parte, Andrés García, de 80 años, confesó que el estilo de vida de excesos que ha tenido durante varios años, ahora le está pasando factura, sin embargo, no se arrepiente de nada.

“He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron no quise hacer caso”, dijo.