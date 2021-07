Desde tempranas horas de este 19 de julio, las familias nicaragüenses, y en especial las capitalinas, acudieron a los puestos de ventas a adquirir su camiseta, chaqueta, gorra y otros accesorios alusivos para la celebración del 42/19 del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Accesorios alusivos al 42/19 se venden como “pan caliente”

El compañero Carlos Calero dijo que los productos alusivos al 42/19 que se están ofertando en la Avenida de Bolívar a Chávez, están muy buenos y a precios accesibles.

“Nos alegra que el emprendimiento en esta Revolución, es lo que logra que la gente esté más identificada con este Gobierno, con este partido y con esta Revolución”, manifestó.

Auguró que los jóvenes son los que van a continuar esta Revolución, que iniciaron los adultos, que estos últimos van de salida, pero el relevo generacional ya se viene gestando.

Por su parte, el compañero Pedro Pablo Martínez, “El Guadalupano” aseguró que en la Avenida de Bolívar a Chávez, hay una maravillosa variedad de ofertas de productos alusivos a la celebración del 42/19.

“Esto es importante, porque esto es el pueblo, el pueblo se desborda para estas fechas para ofrecerle al mismo pueblo, lo que han hecho, alusivos del triunfo de la Revolución, para la celebración del 42/19”, comentó.

Mencionó que es bonito ir a los emprendimientos a buscar lo que le gusta, para expresar y manifestar el sentimiento en este 42/19.

“El Comandante (Daniel Ortega) ha sido guapo siempre; el Comandante no va a dejar de ser guapo mientras esté a la par de su pueblo y con su pueblo; porque eso es importante, porque el guapo es aquel que le sirve al pueblo, no que lo explota. Aquí tenemos siempre al Comandante con nosotros, siempre con el proletariado, siempre luchando para que aquel pobre, no viva en la pobreza, ni en la miseria, y esto está comprobado, y es por eso que esta Revolución no va a morir nunca, mientras haya un sandinista en las calles”, aseguró.

El emprendedor Lauren Araquistáin dijo que tienen camisas sublimadas a 200 córdobas, gorras a 180 córdobas, pañoletas bordadas a 70 córdobas, pañoletas lisas a 50 córdobas, y otros accesorios a precios accesibles al que los visita.

“Gracias a Dios, si ha estado bien el movimiento, se ha vendido gracias a Dios, estamos ahí vendiendo”, expresó el joven, quien tiene ubicado su emprendimiento en la Avenida de Bolívar a Chávez, en Managua.