A los 75 años Murió la leyenda del rock Wilko Johnson

El legendario guitarrista Wilko Johnson, famoso por su trabajo con Dr. Feelgood, ha fallecido a los 75 años, tal y como ha confirmado su familia.

En una publicación compartida en las redes sociales del artista, su familia ha confirmado su muerte a través del siguiente comunicado: “Este es el anuncio que nunca quisimos hacer, y lo hacemos en nombre de la familia de Wilko y de la banda, con el corazón roto:

Wilko Johnson ha muerto. Falleció en su casa la noche del lunes 21 de noviembre de 2022.Gracias por respetar la privacidad de la familia de Wilko en este momento tan triste, y gracias a todos por haber sido un tremendo apoyo a lo largo de la increíble vida de Wilko.

El artista anunció, en 2013, que padecía un cáncer de pancreas aunque fue operado del mismo en 2014, pese a todo continuó con su actividad musical.

Aunque tocando la guitarra en la posición de un diestro, Wilko se hizo famoso por su particular estilo a la hora de tocar la guitarra, sin púa, pero ofreciendo aún así toda la potencia y agresividad que se podría esperar de su sonido, pudiendo, además, hacer las veces de guitarrista rítmico y solista al mismo tiempo.

Wilko sería parte de Dr. Feelgood entre 1971 y 1977, formando parte de ‘Down by the Jetty’ (1975), ‘Malpractice’ (1975) y ‘Sneakin’ Suspicion’ (1977).

Después, el artista formaría Solid Sender y The Wilko Johnson Band, tocando también con artistas como Ian Dury And The Blockheads, Johnny Thunders o Roger Daltrey a lo largo de más de seis décadas de carrera.El artista no dejó de tocar hasta pocas semanas antes de su muerte, habiendo tocado sobre todo en Reino Unido en sus últimos shows.