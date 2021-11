63 gallinas murieron “del susto” por el alto volumen de la música en una boda, en India

Al menos 63 gallinas fueron encontradas muertas, luego de una procesión de bodas tradicional con fuegos artificiales en India.

Además de los gritos y algarabía de los participantes, los vecinos se quejaron de la música banda a alto volumen.

Ranjit Kumar Parida, dueño de las aves, dijo que la fiesta estaba emitiendo un “ruido ensordecedor” al pasar por su granja en el estado oriental de Odisha.

“Les pedí a los operadores de la banda que bajaran el volumen porque la música era demasiado ruidosa y aterrorizaba a las gallinas, pero no me escucharon y los amigos del novio me gritaron”, dijo Parida.

Un veterinario reveló que las aves murieron de un ataque al corazón y presentó una denuncia ante la Policía después de que los organizadores de la boda se negaran a pagar una indemnización.