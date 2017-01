Sabino Dávila, alias “El Mono” sale de su cueva y asegura que no es sinvergüenza

Cuatro días después del tremendo alboroto que se armó durante la boda de Sabino Dávila, de 40 años, alias “El Mono” con Rita Elena López, en la Iglesia San Miguel, de la ciudad de Masaya, el hombre decidió dar la cara y aclarar todo.

Resulta que después que el padre declarara marido y mujer a Sabino Dávila y Rita Elena, como si se tratase de un capítulo de telenovela apareció en la puerta de la iglesia Rosa Esperanza Reyes, con su hermosa tilila y un niño en brazos, gritándole hasta de lo que se iba a morir por casarse con otra sin importarle sus hijos y su amor.

Después de cuatro días del alboroto, perdón del casamiento Sabino, se armó de valor para salir de su cueva y contar su versión de los hechos.

“He cometido muchos errores y con esta boda quiero formalizar aún más mi vida…Y sobre Rosa Esperanza, la conocí hace 13 años, desconocía la parte legal según con respecto a lo de la diferencia de edades, pero nuestra relación estuvo basada en el amor”, dijo Sabino.

Con respecto a su actual pareja, su esposa Rita, no es menor de edad, como dice la gente, “ella tiene 27 años y no 17 como rumoran…A ella siempre le he dicho la verdad y pedido que me apoye en todo momento, más con mis hijos”, dijo el enamorado hombre.