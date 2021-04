4 equipos no pierden series en el Germán Pomares 2021

Después de jugarse los primeros 7 fines de semana hay cuatro conjuntos que hasta el momento no pierden series: Los Indios del Bóer, Productores de Boaco, Estelí y Masaya.

Los Indios, el actual campeón, han jugado 7 series, ganan 2 y empatan 5; por su parte Boaco gana 1 y empata 6, Estelí gana 5 y empata 2, mientras que Masaya gana 2 y empata 5.

El líder del campeonato es Estelí con récord de 21-7, los Indios se mantienen en el cuarto lugar de la tabla general con balance de 18-11 en ganados y perdidos, Masaya es sexto con 16-11 y Boaco 15-13.

Los capitalinos le han ganado las series a los Toros de Chontales 4-0 y a los Indígenas de Matagalpa 3-1, empataron 2-2 ante Boaco, Costa Caribe, Estelí, Madriz y Nueva Segovia.

Por su parte el líder Estelí le ganó 3-1 a los Tiburones de Granada, Zelaya Central y Matagalpa, le ganaron por barrida 4-0 a Madriz y Frente Sur-Rivas y empataron (2-2) ante el Bóer y las Brumas de Jinotega.

En la otra cara de la moneda, los conjuntos que hasta el momento no ganan serie son Nueva Segovia (pierden 3 series y empatan 4), Madriz pierden 4 y empatan 3, Carazo pierden 5 series y solamente empatan 2.

La jornada de este fin de semana será la siguiente:

Costa Caribe recibe a Rio San Juan, los Indios del Bóer vs Masaya, el norteño Estelí ante los Dantos, los Tigres de Chinandega vs Zelaya Central, el León vs Carazo, por su parte Nueva Segovia vs Brumas de Jinotega, los Tiburones de Granada vs Madriz, los Indígenas de Matagalpa ante Productores de Boaco y Toros de Chontales vs Frente Sur-Rivas.