300 familias peregrinas llegan al Santuario de Popoyuapa, en Rivas

Al menos 300 familias que salieron desde el jueves en carretas, de diversos puntos de la cuarta región del país, llegaron este lunes al Santuario de Popoyuapa, en Rivas, para venerar la sagrada imagen de Jesús del Rescate.

Con el resguardo de la Policía Nacional, los peregrinos ingresaron al Santuario en pequeños grupos a encender velas o colocar milagros mientras contemplaban la venerada imagen, que fue declarada patrono de Rivas.

-Publicidad-

“Tengo 27 años de participar porque Dios me ha hecho buenos milagros y tenemos que estar con él todo el tiempo, en especial que años atrás se me enfermaron los niños y empecé a pedirle a él, y me los sanó”, expresó Cesar Marenco.

Parte de los promesantes permanecen hasta 10 días en el Santuario y otros emprenden el viaje de regreso el Jueves de Dolores, y antes de iniciar su travesía reciben apoyo de provisiones de parte de sus alcaldías respectivas.