210 caponeros multados esta semana por violar leyes de tránsito en Nicaragua

Entre el viernes 5 y el jueves 11 abril, la Policía Nacional impuso 210 multas a caponeros y trasladó al depósito de IRTRAMMA 17 de estos vehículos por violar diversas disposiciones de tránsito en Nicaragua.

Así lo informó este viernes el codirector de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionado general Jaime Vanegas, al brindar el informe semanal sobre los avances del plan para la circulación segura de conductores y pasajeros de caponeras originales y adaptadas.

El también inspector general detalló que 41 caponeros fueron multados por prestar servicio ilegal o no portar ningún documento que autorice su circulación, 37 por circular fuera de su corredor, 31 por tener los permisos de operaciones vencidos y 28 por tener las inspecciones mecánicas vencidas.

Así mismo, 19 fueron multados por exceso de pasajeros, 25 por ubicarse en puntos de parqueos no autorizados, 20 por circular en vías no autorizadas y 9 por conducir en estado de ebriedad.

Por otra parte, en el marco de la campaña nacional para la protección de la vida de los motociclistas “Salvá tu Vida” se realizaron 47 reuniones, 88 encuentros y 295 seminarios, que contaron con la participación de 26 mil 328 propietarios y conductores de caponeras.

Además, se realizó el inventario de 26 mil 451 caponeras en 102 corredores del país y la supervisión de horarios y rutas establecidas en los barrios para la prevención de accidentes de tránsito.

También se inspeccionaron 327 caponeras, verificando los documentos de las unidades y conductores, se realizaron 21 renovaciones de permisos de operaciones, se atendieron 11 solicitudes de cambio de unidades dañadas por otras nuevas y se suspendieron siete permisos de operaciones por incurrir en faltas graves a la Ley 524.

Durante la semana se registraron nueve accidentes de tránsito, con resultado de una persona lesionada.

La Policía Nacional recomendó a los caponeros revisar el estado mecánico de su vehículo antes de salir, conducir con responsabilidad, no exceder los límites de velocidad, no sobrecargar los vehículos y no circular fuera de las rutas o corredores establecidos por las autoridades.