2024: Román «Chocolatito» González anuncia su retiro

El boxeador profesional Román «Chocolatito» González, considerado uno de los mejores pugilistas libra por libra, anunció que en 2024 se retirará del ring, tras una fascinante trayectoria deportiva.

La noticia fue confirmada por Román, a través de los micrófonos de Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en Deportes.

“Primeramente Dios se dé todo este año. Estamos dándole duro al gimnasio y quiero tener una última pelea, conquistar las 118 libras. No quiero irme sin conquistar y cerrar con broche de oro, no me voy sino peleo en las 118”, expresó “Chocolatito”.

Destacó que su vida como deportistas, ha estado marcada de sacrificios, y que se siente satisfecho con todo lo logrado a manera personal y profesional.

“Siento que Dios me ha regalado tantas bendiciones, estoy satisfecho con lo que Dios le ha regalado”, subrayó.

El pugilista, nacido el 17 de junio de 1987, ha sido cinco veces campeón del mundo, en cuatro categorías distintas. Su disciplina lo hacen merecedor de ser llamado “uno de los mejores deportistas en la historia de Nicaragua.