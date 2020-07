2020: Nacionales de Washington debutarán en casa ante los Yankees de Nueva York

La MLB anunció de manera oficial que la temporada arrancará el próximo 23 de julio con dos desafíos, los actuales campeones Nacionales de Washington ante los Yankees de Nueva York y Dodgers de Los Angeles ante Gigantes de San Francisco.

Washington debutará en casa ante los Yankees

En este 2020 tendremos una temporada especial de solamente 60 partidos por equipo debido a la pandemia provocada por la COVID-19. El desafío inaugural será el jueves 23 de julio (5 pm hora de Nicaragua) entre Washington, que mandarán al derecho Max Scherzer, y los Yankees que tendrán en el box a Gerrit Cole.

Scherzer consiguió récord de 11-9 la temporada anterior y efectividad de 2.92 en 172.1 entradas de labor con los actuales campeones mundiales. Por su parte Cole, quien llega de los Astros de Houston, logró un récord de 20-5 y 2.50 de efectividad en 212.1 inning.

El segundo desafío de la doble cartelera inaugural será entre Dodgers y San Francisco (8pm hora nica), el abridor confirmado del conjunto de Los Angeles será el zurdo Clayton Kershaw, quien en 2019 consiguió 16 victorias y solamente cinco derrotas, su efectividad fue de 3.03 en 178.1 inning.

Para el viernes 24 arrancarán las series entre Colorado Rockies y Texas Rangers en el primer encuentro del nuevo Globe Life Field; los Piratas de Pittsburgh vs Cardenales de San Luis, Gemelos de Minnesota ante Chicago White Sox; los Marineros de Seattle vs Astros de Houston; por su parte Arizona Diamondbacks vs los Padres de San Diego Padres y Los Ángeles Angels vs Oakland Athletics.