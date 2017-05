2 jovencitos reciben 83 latigazos por tener relaciones homosexuales en Indonesia

Dos jovencitos de 20 y 23 años de edad recibieron 83 latigazos cada uno en público tras ser descubiertos por un grupo de vecinos sosteniendo relaciones sexuales.

Ambos jóvenes fueron juzgados por un tribunal islámico de la provincia de Aceh, única donde rige la ley de la sharia, bajo los delitos de sodomía.

La pena fue ejecutada frente a la principal mezquita de la provincia en la ciudad de Banda Aceh, capital provincial, y fue presenciado por centenares de personas.

Los jóvenes fueron descubiertos por los vecinos quienes irrumpieron dentro de su vivienda, los grabaron en video y los amarraron hasta que llegó la policía.

Two men have been caned 83 times in the #Indonesia's province of #Aceh for having consensual sex https://t.co/af41Arh1ZL pic.twitter.com/XejqfUbyiE

— dwnews (@dwnews) May 23, 2017