128 parejas se han inscrito para darse el “Sí… Acepto” en Ya… Tu Boda 2022

El capitalino Germán Antonio Castañeda Velásquez, de 41 años, y su amada Ileana Antonina Gutiérrez López, de 21, visitaron este miércoles los estudios de Tu Nueva Radio YA para inscribirse y contraer nupcias en “Ya Tu Boda” 2022, “Me Caso Con Vos”.

Durante la inscripción, Ileana Gutiérrez detalló que lleva 2 años de relación con Germán, y que actualmente vive feliz al lado de su “media naranja”.

“Cuando lo conocí, me comenzó a enamorar, y me encantó la forma en que me trataba, hasta que logró conquistarme”, expresó Ileana.

La entusiasmada novia también dejó en claro que para el amor no hay edad, cuando se quiere de verdad y hay confianza entre ambos.

Ileana Gutiérrez y Germán Castañeda se convirtieron en la pareja 128 en inscribirse para contraer matrimonio civil completamente gratis en la nueva edición del magno evento de “Ya Tu Boda” 2022, que organiza todos los años La Súper Líder del Dial.