11 personas fuertemente armadas se enfrentaron a la policía en EE.UU.

Un total de 11 personas fuertemente armadas fueron detenidas este sábado en Massachusetts tras enfrentarse durante casi 9 horas a la policía de Estados Unidos.

Los sujetos fueron sorprendidos por un policía de tránsito que notó dos vehículos que estaban en el carri de averías con sus luces de emergencia encendida, en una carretera interestatal de la ciudad de Wakefield, a eso de la una de la madrugada.

-Publicidad-

El oficial pidió refuerzos al notar que todas las personas vestían uniformes militares y portaban armas largas y pistolas, sin ningún tipo de licencia.

Los sujetos aseguraron que se dirigían al estado de Rhode Island, en Maine, para asistir a un entrenamiento. Sin embargo cuando llegaron otros policías se internaron al bosque.

Después de un tiroteo y una intensa negociación, 9 sospechosos se entregaron pacíficamente a eso de las 10:00 am; los otros dos sujetos fueron detenidos poco después.

Los 11 arrestados fueron identificados como miembros de Rise of the Moors, un grupo que se describe como integrado por “ciudadanos soberanos moros, pacíficos y que no reconocen la ley estadounidense”.